Fim de ano oferece oportunidades

As contratações de fim de ano são alternativas para quem procura uma oportunidade de emprego. Entre os postos com mais chances de convocação são os de vendedor e caixa. Há possibilidade de efetivação nos cargos.

A rede de barbearias Walter’s, por exemplo, está com 30 vagas de emprego abertas para cargos como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, porcelanistas, recepcionista, estoquistas e auxiliar de serviços gerais. O modelo de contratação é como Microempreendedor Individual (MEI), e os profissionais recebem um percentual do valor do serviço oferecido.

As oportunidades são para a unidade da Barbearia Walter’s do Top Shopping, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os interessados podem enviar seus currículos para o e-mail rh@waltercoiffeur.com.br.

A rede Outback está com 26 vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, atendentes de restaurante e de bar, recepcionistas e Jovem Aprendiz. Os candidatos devem ter mais de 18 anos de idade, Ensino Médio completo e disponibilidade de horário, inclusive aos fins de semana e feriados. Os interessados devem se inscrever pelo site www.outback.com.br/carreiras.

CONTRUÇÃO CIVIL

A construtura MRV também está com vagas em aberto no Rio. Ao total, dez chances para engenheiro civil, Jovem Aprendiz administrativo e técnico de segurança do trabalho. Todas as vagas são divulgadas exclusivamente nos canais oficiais da empresa: mrv.com.br/trabalheconosco e vagas.com.br/mrv.

Também há oportunidades para pessoas com deficiência. Os cargos são para pedreiro, servente, ladrilheiro e bombeiro hidráulico. Não há escolaridade mínima, apenas experiência na função (pode ser sem carteira assinada). Para se inscrever, é necessário encaminhar currículo e laudo para o e-mail mariana.oprado@mrv.com.br.