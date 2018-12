Fim de ano no mundo terá 500 milhões de espumantes italianos

ROMA, 31 DEZ (ANSA) – Quando o período das festas do fim de ano, incluindo Natal e Réveillon, terão sido estouradas cerca de 500 milhões de garrafas de espumante italiano, um dos mais renomados do planeta.

A estimativa é da Confederação Nacional dos Cultivadores Diretos (Coldiretti), que diz também que nunca houve tanta demanda por rótulos “Made in Italy” no exterior, um recorde obtido graças a um aumento de 6% em relação ao ano de 2017.

Em 2018, as exportações de espumantes italianos cresceram no Reino Unido (5%), Estados Unidos (13%) e Alemanha (6%), os três maiores mercados para os produtores do país da bota. Os preferidos pelos consumidores são o Prosecco, típico da região do Vêneto, o Asti, do Piemonte, e o Franciacorta, da Lombardia. No entanto, há outros resultados significativos do ano como o aumento de 21% nas vendas para a França, terra do prestigioso champagne; 21% na Rússia, apesar das tensões e problemas causados pelo embargo a uma série de produtos fabricados na Itália,; e 18% nas vendas para o Japão. Para a Coldiretti, o consumo também é positivo na Itália, onde três em 10 bebidas tomadas nas festas de fim de ano são espumantes italianos. Ao todo, estima-se que cerca de 68 milhões de garrafas serão estouradas, um aumento de 3% em relação ao ano passado. (ANSA)