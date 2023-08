Fim de acordo de grãos eleva preços globais de alimentos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/08/2023 - 9:24 Compartilhe

ROMA, 4 AGO (ANSA) – Os preços médios internacionais de alimentos tiveram alta de 1,3% em julho de 2023 em relação a junho, influenciados pela decisão da Rússia de encerrar o acordo de exportação marítima de grãos ucranianos.

O aumento foi registrado no Índice de Preços de Alimentos, medido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Até junho, o índice vinha registrando sucessivas quedas. Por isso, apesar da alta, a taxa ainda está 11,8% abaixo do nível de julho de 2022.

De acordo com a FAO, a média de valores foi puxada para cima por um aumento nos preços de óleos vegetais, de 12,1% em julho ante junho.

Os preços dos cereais, no entanto, registraram queda de 0,5%, graças a uma redução das cotações internacionais causada pelo abastecimento das colheitas em andamento na Argentina e no Brasil.

“No entanto, os preços internacionais do trigo aumentaram 1,6%, primeira alta mensal em nove meses, por causa da incerteza sobre as exportações da Ucrânia e sobre as contínuas condições de seca na América do Norte”, alertou a FAO. (ANSA).

