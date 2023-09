Fim da safra de soja e política monetária explicam desaceleração no PIB no 2º tri, diz IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 14:22 Compartilhe

Rio, 1 – A coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis, disse nesta sexta-feira que o fim da safra de soja e política monetária explicam a desaceleração no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2023 na comparação com o primeiro.

O IBGE informou que o PIB avançou 0,9% de abril a junho na comparação com o primeiro trimestre de 2023, quando havia avançado 1,9% na margem – este dado foi revisado para alta de 1,8%, conforme informação divulgada também nesta sexta-feira pelo instituto.

Segundo Palis, o Brasil manteve “crescimento importante”, apesar da desaceleração ante os três primeiros meses do ano.

Ela atribuiu o fato à boa base de comparação do primeiro trimestre e, mais objetivamente, citou a taxa de juros elevada e o recuo do agronegócio (-0,9%), cujo PIB havia puxado o desempenho do primeiro trimestre.

O movimento se deve ao fato de cerca de 60% da safra da soja já ter sido colhida nos primeiros três meses do ano.

“Nós continuamos com um crescimento importante. Obviamente, a política monetária influencia a economia. Mas tem outros fatores que amenizam”, disse Rebeca Palis.

E continuou: “A única atividade que caiu foi agropecuária, mas isso não significa que seja um ano ruim para a atividade. A queda se deveu a essa comparação das safras.”

