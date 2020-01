Fim da novela: Flamengo acerta a compra de Gabigol

Após meses de negociação e expectativa da torcida rubro-negra, a novela Gabigol enfim teve um final feliz para o Flamengo. O clube carioca acertou a compra do jogador, que pertencia a Inter de Milão, nesta segunda-feira (27), de acordo com o portal UOL.

O anúncio oficial do clube deve sair ainda nesta segunda. Para finalizar a transação, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor Bruno Spindel, estão em Milão, na Itália, para sacramentar a compra. Os valores pagos pelo Rubro-Negro não foram divulgados e estão sob sigilo de ambas as partes.

Com tudo acertado entre jogador e clube brasileiro, a Inter aceitou a melhor oferta pelo camisa 9 desde que as partes iniciaram a negociação. Para contar com Gabigol, o Flamengo aceitou pagar uma quantia a mais, além dos 16 milhões de euros, inicialmente previstos para o clube italiano.

Agora, o camisa 9 tornou-se o jogador mais caro da história do Flamengo. Até então, o lugar pertencia a Arrascaeta. O que pesou no valor da negociação foram os títulos conquistados, em 2019, e atuações do jogador, que ficou valorizado após destaque nas campanhas da equipe de Jorge Jesus.