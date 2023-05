Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 12:03 Compartilhe

O Praia Clube derrotou o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/22 e 26/24), neste domingo, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, e conquistou o título da Superliga de Vôlei Feminino. Jogando em casa, a equipe finalmente superou o time de Belo Horizonte após ser vice-campeã para as rivais mineiras em três anos consecutivos.

O Praia Clube mostrou que não iria brincar no serviço desde o início da partida. No primeiro set, a equipe de Uberlândia abriu um expressivo 18 a 10. No entanto, as minastenistas conseguiram uma reação incrível e empataram, parciais de 22. Na reta final, o time da casa recuperou o controle e finalizou o set em 25 a 22, placar repetido no período seguinte.

+ Santos homenageia legado de Pelé com “Sala do Trono” no Memorial das Conquistas; veja imagens

O jogo terminou com um final eletrizante. Em um terceiro set muito equilibrado, a decisão foi disputada ponto a ponto. O Praia Clube chegou a abrir um 24 a 21 no placar, mas tomou três pontos consecutivos do Minas. Mesmo assim, o time da casa não se abalou com a reação das minastenistas e conseguiu fechar o set em 26 a 24.

O Praia Clube encerra com chave de ouro uma temporada espetacular na Superliga de Vôlei. A equipe terminou a primeira fase com a melhor campanha, com 20 vitórias e apenas duas derrotas. Nas quartas de final, o time de Uberlândia eliminou o Barueri com duas vitórias (3 a 1 e 3 a 0). Na semifinal, as comandadas de Paulo Coco perderam a primeira partida contra o Sesc RJ (3 a 0), mas venceram os dois jogos seguintes (3 a 2 e 3 a 1).

Este é o segundo título de Superliga conquistado pelo Praia Clube. O primeiro foi na temporada 17-18, última antes dos três vice-campeonatos contra o Minas.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias