Fim da ‘amizade’?: Sasha e José Loreto não se seguem mais no Instagram

Pelo jeito, a tal amizade de Sasha e José Loreto chegou ao fim. No fim do mês passado, esta coluna que ninguém lê noticiou que os dois estavam se conhecendo melhor. Inclusive, dissemos que era um casal improvável porque sequer sabíamos que eles eram amigos. Na época, os dois se seguiam no Instagram. Pois bem. Agora, parece que a amizade acabou, já que eles não se seguem mais na rede social.

O fato é que Xuxa não gostou do envolvimento da filha com o ator. José Loreto terminou o casamento com Débora Nascimento de maneira conturbada, com boatos de traições e a imagem dele ficou bem arranhada. Xuxa chegou a desmentir esta colunista. Mas a gente soube que lá no Mansões, a apresentadora fez uma verdadeira caça às bruxas com os porteiros do condomínio querendo saber quem havia contado que Loreto esteve lá buscando Sasha de moto na noite do dia 20 de julho.

Bom, com esses novos fatos, a coluna conclui que não foi só o romance que não engrenou. A ‘amizade’ também acabou.