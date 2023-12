Filtro do TikTok para prever como você envelhecerá é assustadoramente preciso, dizem dermatologistas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/12/2023 - 5:40 Para compartilhar:

Alguém pegue o creme antienvelhecimento. Um filtro viral do TikTok que prevê como os usuários poderão envelhecer ao longo de algumas décadas foi considerado preciso por dermatologistas e cirurgiões – para grande consternação dos TikTokers avessos a rugas .

Embora não seja o primeiro desse tipo, o recente burburinho em torno do filtro “Viagem no Tempo” resultou tanto em angústia por parte dos caçadores de jovens quanto em emoções agridoces em outras pessoas que se transformam em seus pais.

“Envelhecer é tão lindo”, disse Jacquie, 28, em um vídeo do TikTok enquanto usava o filtro. “Parece que ela ofereceria biscoitos e roubaria US$ 20.”

Enquanto isso, os telespectadores lamentaram os resultados, dizendo que pareciam um “monstro de esgoto” ou que estavam “em decomposição”.

“Me transformando em minha mãe”, escreveu uma criadora chamada Carrie em sua demonstração do filtro .

“Isso me emocionou muito”, escreveu o ator Jonathan Bennett em um vídeo de sua autoria , comparando seu reflexo de cabelos grisalhos ao de seu falecido pai. “Sinto muita falta dele.”

O dermatologista nova-iorquino Dr. Toral Vaidya, que possui mais de 15.000 seguidores no TikTok, ficou “chocado com a precisão” do filtro apresentando o processo de envelhecimento, revelou ela em um vídeo viral esta semana.

Embora ela teorize que a iluminação e os ângulos desempenham um papel na aparência dos usuários afundados ou flácidos – afinal, é um filtro – ele pode “fornecer informações sobre mudanças relacionadas à idade”, como “perda de volume, rugas e manchas escuras”, ela continuou na seção de comentários.

“Todos nós envelhecemos!” ela escreveu em um clipe subsequente . “Naturalmente, nossa pele e estrutura facial passarão por mudanças ao longo do tempo – geralmente perda de volume, linhas mais profundas e manchas escuras.”

Ela acrescentou: “Não podemos impedir isso, mas PODEMOS retardar o processo”.

A regra fundamental, disse ela, é sempre usar proteção solar, como FPS. Reduzir o hábito de fumar e beber, juntamente com o uso de retinóides e um amplo hidratante, pode ajudar a “manter a pele jovem”.

O filtro “Viagem no Tempo” é apenas uma variação do envelhecimento induzido por IA na plataforma; outros comparam a aparência atual dos usuários com a de seus idosos, em vez de mostrar a progressão lenta ao longo do tempo.

O cirurgião plástico certificado Jonathan Kaplan, baseado em São Francisco, revelou que esses filtros são precisos na forma como retratam bochechas caídas e olheiras e linhas mais profundas na testa.

Até Kylie Jenner, 26, se atreveu a experimentar o filtro sozinha , postando como ela seria na velhice – Botox e preenchimentos que se danem.

De acordo com a dermatologista credenciada Dra. Aleksandra Brown, os filtros destacam o afinamento da pele e o trabalho da gravidade, o que resulta em flacidez, “linhas de sorriso mais profundas, cavidades sob os olhos [e [excesso de pele ao redor da boca”.





“Esse processo é normal”, garantiu ela aos espectadores na legenda do vídeo .

