Filmes premiados em Veneza serão destaques na Mostra de SP

SÃO PAULO, 09 OUT (ANSA) – O filme “Roma”, do mexicano Alfonso Cuarón, premiado com o Leão de Ouro no último Festival de Veneza, encerrará a próxima edição da Mostra de Cinema de São Paulo, que acontecerá entre 18 e 31 de outubro.

O evento terá mais de 300 produções de 58 países e será aberto por “A Favorita”, do grego Yorgos Lanthimos, vencedor do Grande Prêmio do Júri em Veneza neste ano.

Com aspectos autobiográficos, “Roma” é uma produção do Netflix e conta a história de uma empregada indígena que trabalha para uma família rica da Cidade do México na década de 1970.

A premiação do filme com o Leão de Ouro causou polêmica na Itália, já que não havia previsão de a obra ser levada para as salas de cinema. (ANSA)