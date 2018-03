Filmes e programas de TV do Monty Python entram na Netflix em abril

O grupo Monty Python, popular nos 1970 e 80 por seu humor tipicamente britânico, anunciou nesta quarta, 21, em seu site oficial, que suas produções, na TV e no cinema, vão estrear na Netflix no dia 15 de abril. A trupe despontou na TV britânica, com a série Monty Python’s Flying Circus, em 1969, e fez fama também com filmes como A Vida de Brian (1979) e O Sentido da Vida (1983).

Essa é lista de títulos que estarão disponíveis na plataforma de streaming:

Monty Python & the Holy Grail (Monty Python em Busca do Cálice Sagrado)

Monty Python’s Life of Brian (A Vida de Brian)

Monty Python’s Flying Circus

Monty Python’s Fliegender Zirkus

Monty Python’s Personal Best

Monty Python Best Bits

Monty Python Live: One Down, Five to Go

Monty Python Conquers America

The Meaning of Monty Python (Monty Python e O Sentido da Vida)

Monty Python: The Meaning of Live

What About Dick?

O grupo alerta, no entanto, que nem todos os títulos estarão disponíveis ao mesmo tempo em todos os territórios.