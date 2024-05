Filmes da mostra oficial da 77ª edição do Festival de Cannes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/05/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Do aguardado retorno de Francis Ford Coppola até um filme sobre um jovem Donald Trump, a lista de 22 filmes da mostra competitiva do 77º Festival de Cannes e uma seleção dos principais filmes que serão exibidos fora de concurso.

– Mostra competitiva –

“Megalopolis” de Francis Ford Coppola

O filme mais aguardado da competição, com um orçamento de mais de US$ 100 milhões, aborda a destruição e reconstrução de uma megalópole. Entre os astros da produção estão Adam Driver e Forest Whitaker.

“Motel Destino” de Karim Aïnouz

Depois do drama histórico britânico “Firebrand”, que participou da mostra competitiva no ano passado em Cannes, o brasileiro volta a filmar em seu país e apresenta esse “thriller erótico” que explora a questão do desejo em 2024, de acordo com os organizadores.

“The Apprentice” de Ali Abbasi

Depois de “Border” e “Holy Spider”, o diretor dinamarquês de origem iraniana conta a história de um jovem Donald Trump, no meio da construção de seu império imobiliário nos anos 1970-80.

“Bird” de Andrea Arnold

Celebração dupla para a cineasta britânica, conhecida por explorar as margens da sociedade: ela receberá o ‘Carrosse d’Or’, um prêmio de prestígio concedido pela Quinzena dos Realizadores, e concorrerá com seu filme mais recente, estrelado por Barry Keoghan e Franz Rogowski.

“Emilia Pérez” de Jacques Audiard

Vencedor da Palma de Ouro em 2015 com “Dheepan”, o cineasta francês apresenta um thriller/musical ambientado no coração do tráfico de drogas do México, com Selena Gomez, Zoe Saldaña e Edgar Ramírez no elenco.

“Anora” de Sean Baker

Uma das principais figuras do cinema independente, o diretor americano de “Projeto Flórida” acompanha uma profissional do sexo entre Nova York e Las Vegas.

“The Shrouds”, de David Cronenberg

O canadense, conhecido por seu universo gore, imagina um sistema que permite a conexão com os desaparecidos, em um filme sobre a perda de entes queridos, com Vincent Cassel e Diane Kruger.

“The substance” de Coralie Fargeat

A francesa, diretora de “Vingança” em 2018, apresenta um filme gore e que marca o retorno de Demi Moore aos holofotes.

“Grand Tour”, de Miguel Gomes

O cineasta português, conhecido por “Tabu”, de 2012, conta a história de um funcionário público britânico em Mianmar, em 1917, que abandona sua noiva para fazer uma grande viagem pela Ásia.

“Marcello Mio”, de Christophe Honoré

Marcello Mastroianni, falecido em 1996, é lembrado por sua filha Chiara, juntamente com sua mãe Catherine Deneuve e outros amigos próximos, como Benjamin Biolay e Melvil Poupaud.

“Caught by the tides”, de Jia Zhang-Ke

O cineasta chinês apresenta um épico que percorre todos os seus filmes e 25 anos de história de um país em plena mutação, com sua musa e esposa, Zhao Tao.

“All we imagine as light”, de Payal Kapadia

A diretora filma o desejo de duas mulheres na Índia, uma delas uma enfermeira de Mumbai envolvida em um casamento forçado.

“Kind of Kindness”, de Yorgos Lanthimos

O diretor grego volta a trabalhar com sua atriz favorita Emma Stone, vencedora do Oscar por “Pobres Criaturas”. Ela interpreta uma mulher que volta diferente depois de desaparecer no mar.

“L’amour ouf”, de Gilles Lellouche

Após o sucesso de “Um Banho de Vida”, apresentado fora de competição, o ator e diretor francês acompanha o relacionamento improvável de um casal, interpretado por François Civil e Adèle Exarchopoulos.

“Diamant Brut”, de Agathe Riedinger

Filme de estreia da diretora francesa, sobre os sonhos e utopias de uma adolescente e as redes sociais no sul da França.

“Oh Canada”, de Paul Schrader

Uma Thurman e Richard Gere protagonizam o filme, uma adaptação de um livro de Russell Banks. Um famoso documentarista, próximo da morte, concede uma última entrevista a um de seus discípulos. Uma confissão filmada diante dos olhos de sua esposa.

– “The Most Precious of Cargoes” de Michel Hazanavicius

Primeiro filme de animação em competição desde “Valsa com Bashir” (2008), o longa-metragem conta a história de um bebé que é jogado do trem que transportava seus pais judeus para Auschwitz e é encontrado por um casal polonês. Dirigido pelo francês Hazanavicius, vencedor do Oscar por “O Artista”.

“The seed of the sacred fig” de Mohammad Rasoulof

Não é certo que o cineasta iraniano, preso por ter criticado o regime do seu país, possa comparecer ao evento. Vários de seus filmes já foram premiados na mostra paralela de ‘Un Certain Regard’.

“Limonov, The Ballad of Eddie”, de Kirill Serebrennikov

Depois de “A Esposa de Tchaikovsky”, o cineasta russo no exílio se concentra no escritor dissidente russo Eduard Limonov, interpretado por Ben Whishaw na adaptação do romance de Emmanuel Carrère.

“Three kilometres to the end of the world”, de Emanuel Parvu

A história de um adolescente homossexual em uma localidade conservadora da Romênia.

“Parthenope”, de Paolo Sorrentino

O diretor de “A Grande Beleza” filma os amores impossíveis de uma jovem mulher em uma história ambientada em Nápoles.

“The girl with the Needle”, de Magnus Von Horn

Um filme de época sobre a história de Dagmar Overbye, que assassinou dezenas de bebês recém-nascidos em Copenhague na década de 1910 e foi condenada à prisão perpétua.

– Fora de concurso –

Alguns dos principais filmes que serão exibidos fora de competição.

“Furiosa: A Mad Max Saga” de George Miller

A ‘prequel’ da famosa saga, também dirigida por Miller, é estrelada pela atriz americana de origem argentina Anya Taylor-Joy e por Chris Hemsworth.

“Horizon, An American Saga” de Kevin Costner

O diretor de “Dança com Lobos” apresenta um western em vários capítulos, protagonizado por ele e por Sienna Miller.

“Lula” de Oliver Stone

O veterano cineasta americano apresenta um documentário sobre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, sua prisão entre 2018 e 2019 e seu retorno ao poder.

“O Conde de Montecristo” de Alexandre de la Patelliere e Matthieu Delaporte

Uma nova adaptação do famoso romance de Alexandre Dumas, com Pierre Niney como protagonista.

“Rumours” de Evan Johnson, Galen Johnson e Guy Maddin

Alicia Vikander e Cate Blanchett interpretam duas políticas que participam em uma reunião de cúpula do G7.

“The Invasion”, de Sergei Loznitsa

O diretor ucraniano apresenta questões sobre as consequências da invasão de um país por outro.