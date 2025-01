Filme ‘Tudo Por Um Pop Star 2’ chega ao Disney+

A sequência do enorme sucesso de 2018 ‘Tudo Por Um Pop Star’, chega nesta quarta-feira, 15, à plataforma de streaming Disney+. O filme produzido pela Panorâmica foi inspirado no universo da renomada escritora ThalitaRebouças. ‘Tudo Por Um Pop Star 2’ entrou em cartaz nos cinemas no início de outubro e terminou 2024 entre os mais assistidos do cinema nacional.

“A história traz temas importantes como amizade, sororidade, misoginia e objetificação da mulher. O filme ter ficado entre os mais assistidos do ano me enche de orgulho”, conta Thalita Rebouças.

A trama segue três amigas (Gabriella Saraivah, Laura Castro e Bela Fernandes) que vivem em Resende, no Rio de Janeiro, e organizam uma viagem em comemoração aos 15 anos de amizade. Elas planejam assistir o show de encerramento da turnê de um grande pop star (Lucas Burgatti), que estudou com elas na adolescência.

Além de Gabriella Saraivah, Bela Fernandes, Laura Castro e Lucas Burgatti, o elenco também conta com: Caio Manhente, João Manoel, Karoliny Mariano, Maitê Padilha, Bárbara Maia, Ana Bárbara Malaquias, Clarissa Müller, Ester Dias, Ângela Paz, Renata Castro Barbosa.

A produção da Panorâmica com coprodução Star Original Productions contou ainda com as participações especiais de Giovanna Lancellotti, Hugo Gloss, Pietra Quintela e Thalita Rebouças.

“Para a Panorâmica é um orgulho estrear no Disney+ e ver como a franquia é popular e tem vida longa. Thalita está escrevendo o terceiro filme e o nosso sonho é juntar nele os elencos dos dois primeiros. Assim como as protagonistas fazem na história, nós também fazemos o possível para o show acontecer”, afirma o produtor Rodrigo Montenegro.