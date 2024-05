Filme sobre Trump traz a política ao Festival de Cannes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/05/2024 - 9:26 Para compartilhar:

O esperado “filme biográfico” de Donald Trump, a seis meses das eleições dos Estados Unidos, e o novo de David Cronenberg são os dois filmes na corrida pela Palma de Ouro que estrearão no Festival de Cannes nesta segunda-feira (20).

“The Apprentice”, do dinamarquês de origem iraniana Ali Abbasi, segue os passos de um Donald Trump ainda jovem, quando o ex-presidente estava começando no setor imobiliário, e sua relação com seu mentor, o advogado Roy Cohn, que trabalhou nos círculos macartistas.

Sebastian Stan, conhecido pelo seu papel na Marvel, dá vida ao bilionário, e Jeremy Strong, famoso pela série “Succession”, interpreta o advogado, que teve importante papel na construção profissional do futuro magnata.

O filme chega ao mesmo tempo em que Trump está sendo julgado por falsificar documentos contábeis e a seis meses das eleições presidenciais com as quais espera voltar à Casa Branca.

Abbasi, autor do thriller “Holy Spider” (2022) e “Border” (2018), ambas premiadas em Cannes, realiza com “The Apprentice” sua primeira incursão em Hollywood.

O outro filme em competição que será apresentado nesta segunda é “The Shrouds”, do canadense David Cronenberg, de 81 anos, autor de clássicos como “Crash: Estranhos Prazeres” e “A Mosca”.

“The Shrouds”, protagonizado por Vincent Cassel e Diane Kruger, gira em torno de um empresário que, em luto pela morte de sua mulher, inventa uma tecnologia revolucionária e controversa que permite aos vivos vigiar seus entes queridos mortos em suas mortalhas.

“Escrevi esse filme quando sofria as consequências da morte de minha mulher, que morreu há sete anos. Esse drama me afetou profundamente e o que tinha que ser uma exploração técnica se tornou, pouco a pouco, uma exploração emocional e pessoal”, disse o experiente diretor, citado no comunicado da produção.