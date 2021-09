Filme repetido: Botafogo mostra dificuldade para se impor fora de casa na Série B Equipe comandada por Enderson Moreira tem início promissor contra o Vitória, mas depois disso pouco ameaça adversário em empate sem grandes qualidades pelo Brasileirão

Jogo longe do Rio de Janeiro, dificuldade para se impor e tropeço. O script do Botafogo nas partidas fora de casa na Série B do Brasileirão ficou montado em algumas oportunidades. Diante do empate sem gols com o Vitória, na última quarta-feira, ele voltou a ser seguido.

No Barradão, o Alvinegro até teve um início promissor: duas chances claras em cinco minutos, com Marco Antônio e Diego Gonçalves finalizando para fora. E ficou por isso. Depois, o que se viu foi um Botafogo com dificuldade para se impor, preso no meio-campo e que penava para encontrar bons passes no sistema ofensivo.

Foi, mais uma vez, um drama para se impor longe de seus domínios. É claro que o time não entra com uma mentalidade de jogar pior longe do Estádio Nilton Santos, mas simplesmente acontece. Pode ser circunstancial, assim como o técnico Enderson Moreira afirmou, em entrevista coletiva após o jogo, que o elenco sente o calendário cheio e o pouco tempo de treino.

Em Salvador, a questão, claro, não foi o local. Mas sim a postura. O time parou de jogar e até foi ameaçado durante o segundo tempo, sofrendo com as bolas aéreas do Vitória. No sistema ofensivo, os jogadores prenderam muito a bola e dificultavam jogadas que poderiam ser resolvidas com passes simples.

Se as coisas não estavam funcionando pelo chão, o Alvinegro mostrou ainda mais dificuldade pelo alto. Chay e Carlinhos, os responsáveis pelas bolas paradas na partida, acertaram, somados, dois de treze cruzamentos. Quem se deu bem foi Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, com fáceis defesas nas bolas alçadas à área.

O desempenho foi preocupante. O Botafogo continua como vice-líder, mas está longe de uma posição de conforto. As próximas duas rodadas são contra times que brigam diretamente pelo G4 – Avaí e CRB. Dois jogos diretos que podem encaminhar o destino do Alvinegro na competição, seja positivo ou negativo.

