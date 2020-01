Filme ‘O Traidor’ é indicado ao César, o ‘Oscar francês’

SÃO PAULO, 31 JAN (ANSA) – O longa “O Traidor”, do diretor Marco Bellocchio, foi indicado para concorrer ao prêmio de melhor filme estrangeiro na edição 2020 do Cesar Awards, considerado o Oscar francês.

A lista foi divulgada pela Academia de Artes e Técnicas do Cinema da França e é liderada pelo filme de Roman Polanski, “J’accuse – Oficial e o Espião”, que recebeu 12 indicações. No ano passado, a estreia da produção na França foi marcada por polêmica e boicote depois que o diretor foi novamente acusado de estupro. Entre os competidores na categoria de Melhor Filme Estrangeiro aparecem os também indicados ao Oscar “Dor e Glória”, de Pedro Almodóvar; Coringa, de Todd Phillips; Era Uma Vez em…

Hollywood, de Quentin Tarantino; Parasita, de Bong Joon-Ho; e os belgas “O Jovem Ahmed”, dos Irmãos Dardenne, e “Lola Vers la Mer”, de Laurent Micheli. “O Traidor” é uma coprodução entre Brasil, Itália, Alemanha e França e é baseado na história real do mafioso italiano Tommaso Buscetta (1928 -2000), o primeiro do alto escalão da organização criminosa siciliana Cosa Nostra a delatar seus comparsas à justiça no caso conhecido como Maxi-Processo. O filme concorreu à Palma de Ouro, no Festival de Cannes, e foi selecionada pela Itália para disputar uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2020. (ANSA)