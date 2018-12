A Netflix anunciou a estreia mundial, no dia 15 de março, do filme Operação Fronteira, que é dirigido por J.C. Chandor. No elenco estão nomes como Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal e Adria Arjona.

O longa conta a história de um grupo de ex-agentes das Forças Especiais, que se reúne para planejar um golpe em uma zona pouco povoada da América do Sul.