Filme ‘Marighella’ é atacado no IMDb por ‘milícias digitais’ antes mesmo de sua estreia

Em um movimento cada vez mais comum em sites internacionais de avaliação de filmes, o longa ‘Marighella’ sofreu ataques de avaliações negativas em massa antes mesmo de sua estreia. No site IMDb (Internet Movie Database), uma das maiores bases de dados online de informação sobre cinema, TV, música e games, o filme acumula 45 mil avaliações que geraram a nota média de 3,6, de um total de 10.

As más avaliações nada tem a ver com a qualidade da produção em si, já que muitas acontecem antes mesmo da estreia. Isso ocorreu com outras obras, como “Capitã Marvel” (2019), “Pantera Negra” (2018), “Star Wars: Os Últimos Jedi” (2017) e “Caça-Fantasmas” (2016), que passaram por situações parecidas, com os ataques concentrados no agregador de críticas “Rotten Tomatoes”. Depois disso, a plataforma implementou medidas de segurança para garantir que as avaliações da audiência sejam comprovadas.

Essa é a segunda vez que o filme sofre ataques do tipo. Em 2019, o IMDb suspendeu a avaliação do mesmo título e apagou mais de mil críticas negativas publicadas na página do filme. Na época, a ação foi coordenada por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, e a nota média chegou a 2,8.

‘Marighella’ conta a história de Carlos Marighella, deputado cassado que se tornou guerrilheiro durante a ditadura militar do Brasil. O político, que chegou a ser considerado o grande inimigo do regime, foi morto em 1969. Baseado na biografia “Marighella: O guerrilheiro que incendiou o mundo”, de Mário Magalhães, o filme traz Seu Jorge interpretando o protagonista.

Em entrevista para o site Splash, diretor Wagner Moura declarou: “A repetição desse ataque desesperado ao filme é significativa do que tenho dito. Ela diz mais sobre o estado das coisas no Brasil, do que sobre o filme que fizemos. Gosto do fato de o filme incomodá-los ao ponto deles organizarem suas milícias digitais para dar notas baixas a uma produção que ainda não estreou. Mas, claro, sobretudo lamento termos que passar por isso. Da última vez o IMDB entendeu o que estava acontecendo e derrubou a ação dos robôs da milícia. Espero que o façam de novo”, diz.

“Marighella”, de Wagner Moura marca a estreia do ator na direção, que teve sua primeira exibição em Berlim, um dos festivais mais importantes do mundo. No Brasil, será lançado em 4 de novembro.

Com informações de Splash, do Uol.

