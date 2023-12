Filme italiano entra em ‘shortlist’ do Oscar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/12/2023 - 16:50 Para compartilhar:

NOVA YORK, 21 DEZ (ANSA) – O filme “Io Capitano”, do diretor italiano Matteo Garrone, entrou na “shortlist” dos 15 melhores filmes estrangeiros na corrida ao Oscar.

O feito foi anunciado nesta quinta-feira (21) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Em 23 de janeiro serão anunciadas as indicações oficiais à estatueta.

A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer em 10 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Vencedor do Leão de Prata na edição 2023 do Festival de Cinema de Veneza, “Io Capitano” retrata a história de dois jovens migrantes senegaleses que atravessam a África, com todos os seus perigos, em busca do sonho de chegar à Europa.

O diretor de “Dogman” e “Pinóquio” mostra Seydou e Moussa deixando Dakar em meio aos tormentos do deserto, o horror dos centros de detenção na Líbia e os perigos do mar.

No último dia 11, o longa também foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme de língua estrangeira. (ANSA).

