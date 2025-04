Filme ‘Geni e o Zepelim’ muda protagonista após polêmica sobre atriz trans; entenda

Após a divulgação sobre a produção do filme ‘Geni e o Zepelim‘, a diretora do filme, Anna Muylaert passou a receber uma série de críticas em seu perfil no Instagram por conta da escolha da atriz protagonista. O filme é inspirado na clássica canção de Chico Buarque. A letra não deixa claro o gênero da protagonista Geni, contudo, na peça Ópera do Malandro, também de Chico, ela é uma travesti.

Para o filme, a atriz escolhida tinha sido Thainá Duarte, que é uma mulher cis, ou seja, uma pessoa do sexo biológico feminino que se identifica como mulher. Segundo os críticos, a atriz para interpretar Geni deveria ser uma mulher trans. A diretora e a produção do filme foram acusadas de praticar ‘transfake‘, termo usado para quando atores cis interpretam personagens trans. Na história de Muylaert, Geni será uma prostituta na região Amazônica.

Entre os comentários na postagem de Muylaert com a notícia sobre o filme, está o da atriz trans Gabriela Medeiros. “Poxa, fico muito feliz com a notícia… mas uma atriz Trans / Travesti dando vida a esse papel seria tão simbólico e poderoso.. Geni é uma personagem Travesti…”. Medeiros recentemente interpretou Buba, na novela Renascer.

Após as centenas de comentário, a diretora publicou um vídeo em que chama o público para debater a obra e a personagem Geni. “Sobre Geni e o Zepelim, amigas e amigos trans e cis, vamos debater juntos?”, diz a legenda do post. No vídeo, a diretora diz: “Diante da reação da comunidade trans, quero abrir aqui o debate. Essa letra do Chico, essa poesia, hoje, em 2025, só pode ser interpretada, como a Geni, o mito Geni, que é uma energia, um ‘bode expiatório’, só pode ser interpretada como uma mulher trans? Eu quero jogar essa pergunta, eu quero debater isso”.

A postagem gerou ainda mais reações. Uma delas foi da cantora Liniker. “Eu acho que no brasil que a gente vive hoje, o debate ser aberto como votação se é certo ter uma pessoa trans ou cis nesse papel ou não, já nos expõe grandemente. O brasil não é um país acolhedor aos nossos corpos e trajetórias, principalmente se tratando de um protagonismo numa produção audiovisual. Todo respeito ao trabalho de Tainá Duarte, mas quando trazemos a reflexão em nossos textos desde que saiu essa matéria e nos posicionamos pelo apagamento, é por espaço e oportunidade que nos colocamos, por termos atrizes trans que poderiam sim dar vida a essa personagem tão icônica e já retratada tantas vezes como uma pessoa trans em montagens pelo brasil.”

Muylaert voltou a publicar outro vídeo em seu perfil, agradecendo a todos que participaram do debate e que pode dar a dimensão da importância da personagem Geni para a comunidade trans. A diretora pediu desculpas a todas as pessoas da comunidade que se sentiram apagadas e atacadas. Ela ainda diz que viu que estava errada e que iria trocar a atriz e adaptar o roteiro para uma personagem trans, e ainda pede desculpas à atriz Thainá Duarte. “Por causa de uma ideia minha, ela foi tão exposta a haters na internet. Desculpa Thainá “.

Anna Muylaert finaliza esclarecendo que o filme não é uma adaptação da Ópera do Malandro, mas da letra do Chico Buarque, isolada do contexto da Ópera do Malandro. “Esse conto é um clássico. Está disponível gratuitamente na internet”. Ela termina o vídeo dizendo que,”como diretora cis, vou fazer o todo possível para honrar essa personagem trans. Vou dar o melhor de mim, para fazer que depois de 40 anos ‘tomando pedra’, fazer um final glorioso para ela”.

Na sexta-feira, 19, a Apta, Associação dos Profissionais Trans do Audiovisual, emitiu uma nota pública em que afirma ter se reunido com a produção do filme para estabelecer um canal de diálogo, e que está acompanhando os desdobramentos e as mudanças que estão sendo feitas na produção.

A Midgal Filmes, responsável pela produção da obra, confirmou que será escalada uma atriz trans para assumir a personagem, mas ainda sem apontar quem. “Em breve divulgaremos quem será a protagonista. Que Geni ganhe o mundo e sensibilize corações e mentes.”