Filme ‘Figlia Mia’ será exibido via streaming no Brasil

SÃO PAULO, 20 JUL (ANSA) – O drama italiano “Figlia Mia”, da diretora Laura Bispuri, será exibido gratuitamente via streaming, na plataforma online Vimeo, no próximo dia 24 de julho, no Brasil. A iniciativa é apresentada pelos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro, em colaboração com a Embaixada da Itália no Brasil e Consulado da Itália em Belo Horizonte.

A produção chega ao país com distribuição da Imovision e é estrelada por Valeria Golino, Alba Rohrwacher e Udo Kier. O longa-metragem conta a trajetória de Vittoria, personagem que vive na Sardenha com sua mãe de criação Tina. Contudo, um dia, durante um rodeio, Vittoria conhece sua mãe biológica, Angelica.

A trama gira em torno do desafio da escolha entre as duas figuras maternas.

Para assistir o filme italiano, os interessados precisam se inscrever através de um formulário no site oficial (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqiP9vYVaoW7fhcKdwWBC ndh30Ye7F9suRInugGbUEF1IKXw/viewform) até quinta-feira (23), às 10h (horário de Brasília). Logo depois receberão um link e senha de acesso. “Figlia Mia”, legendado em português, ficará disponível durante 48 horas. (ANSA)

Veja também