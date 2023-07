Filme do italiano Luca Guadagnino abrirá Festival de Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 8:50 Compartilhe

VENEZA, 6 JUL (ANSA) – O longa-metragem “Challengers” “(“Rivais”), dirigido pelo cineasta italiano Luca Guadagnino e estrelado por Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist, será o filme de abertura da 80ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica da Bienal de Veneza.

O evento acontecerá entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro. A exibição será a pré-estreia mundial do filme e acontecerá no Palácio do Cinema, na ilha do Lido, em Veneza.

O diretor, que já foi indicado ao Oscar de melhor filme por “Me chame pelo seu nome” em 2018, agradeceu pelo reconhecimento.

“Estou muito emocionado por poder apresentar ao público o meu novo filme. É uma história moderna e potente, cheia de energia da juventude, de amor e de empoderamento. Para mim, como cineasta, abrir o festival é a realização de um sonho”, disse.

O diretor da mostra, Alberto Barbera, destacou a relevância de Guadagnino para a indústria. “Ele está entre os poucos diretores italianos acostumados desde sempre a trabalhar com atores italianos e estrangeiros, conseguindo sempre obter o resultado máximo de cada um deles. Até mesmo quando joga fora de casa, como no caso de “Challengers”, afirmou.

“Sem limitar a própria energia criativa, Guadagnino enfrenta com leveza e bravura temas como o amor, a amizade e a rivalidade masculina, dando vida a um espetáculo apaixonante e emocionante, cheio de ironia, sensualidade e alegria. Cinema em estado puro”, concluiu Barbera.

No drama, Tashi (Zendaya), uma atleta de tênis que abandonou a carreira após uma lesão, vive um triângulo amoroso com o marido, Art (Mike Faist), e um antigo amigo, Patrick (Josh O’Connor). A estreia mundial do filme nos cinemas está prevista para 14 de setembro. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias