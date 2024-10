Filme de terror ‘A Herança’ é lançado no Festival do Rio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 11:38 Para compartilhar:

O filme “A Herança” foi lançado no Brasil no Festival do Rio, com sessão de gala no dia 5 de outubro, dentro da mostra Midnight Movies. O longa de terror é uma produção da Bubbles Project em coprodução com a Kromaki e a Sony Pictures International Productions. A sessão de gala do festival contou com a presença dos dois protagonistas, do diretor e da produtora, além do resto do elenco e da equipe.

“A Herança” é um filme de terror dirigido por João Cândido Zacharias, que divide a ideia original com a produtora Tatiana Leite, da Bubbles Project. A história narra os acontecimentos advindos do retorno ao Brasil de um jovem, vivido por Diego Montez, que acaba de perder sua mãe e descobre ser o único herdeiro de uma casa que pertencia a uma avó que não conheceu. Nesta casa, o namorado do jovem, interpretado pelo ator francês Yohan Levy, desconfia que algo maligno se esconde debaixo da fachada de uma vida tranquila no campo. As atrizes Analu Prestes e Cristina Pereira vivem as tias do protagonista. O elenco conta ainda com Ana Carbatti, Luiza Kosovski, Jimmy London e Gilda Nomacce.

“O filme é uma conjunção de muitas coisas que fizeram eu me apaixonar pelas narrativas audiovisuais quando criança – dos filmes de terror às novelas da TV. É também um filme muito pessoal, já que lida com questões familiares e os traumas de infância que ajudam a construir os adultos em que nos tornamos. Eu perdi minha mãe durante o processo de desenvolvimento do roteiro, assim como o personagem do Thomas, e a experiência de lidar diretamente com os monstros escondidos da minha família foi essencial para a criação dessa história. O encontro com um grupo incrível de artistas talentosos, que compartilharam uma profunda conexão criativa, foi central na construção de ‘A Herança’. Cada um dos membros da equipe e do elenco estava em profunda sintonia com o que a história propunha. O resultado é o que eu espero que seja uma experiência altamente divertida de tensão e horror”, declara o diretor João Cândido Zacharias.

Sobre Diego Montez

Filho do jornalista e apresentador Wagner Montes e da atriz Sônia Lima, Diego começou a carreira ainda criança na televisão. Logo estendeu seus talentos aos palcos, onde ganhou reconhecimento por seus dons musicais em espetáculos como “A Noviça Rebelde”, “Rent”, “Wicked”, “Mamma Mia!” e muitos outros. Tem vasta experiência em televisão, tendo participado de um grande número de séries e novelas. Fez sua estreia no cinema em 2023 nos filmes “Perdida” e “O Sequestro do Voo 375”. Em A Herança ele é Thomas, o protagonista.

Sobre Yohan Levy

O multiartista francês é formado pela USC School of Cinematica Arts, em Los Angeles. Vem desenvolvendo vasta experiência em cinema e televisão, tendo trabalhado em produções como a espanhola La Voluntaria e as francesas Loving Memories, For My Country e 7 Minutos, dirigida pelo brasileiro Ricky Mastro. Na televisão, pode ser visto no elenco de Emily in Paris (Netflix), L’invention du luxe à la française e La petite femelle. É também um exímio cantor e compositor. Em A Herança ele é o coprotagonista Beni, companheiro de Thomas.

Ficha técnica

Dirigido por João Cândido Zacharias

Produzido por Tatiana Leite

Coprodução: Rodrigo Letier

Sabrina Garcia

Produção executiva: Tatiana Leite

Paula Pripas

Anna Julia Werneck

Roberta Oliveira

Direção de produção: Lucas H. Rossi

Roteiro: João Cândido Zacharias

Fernando Toste

Ideia original: João Cândido Zacharias

Tatiana Leite

Elenco: Giovani Barros

Preparação de elenco: Marcelo Grabowsky

Direção de fotografia: Guilherme Tostes

Direção de arte: Elsa Romero

Figurino: Diana Leste

Caracterização: Cleber de Oliveira

Montagem: Livia Arbex

Música e edição de som: Bernardo Uzeda

Som direto: Jonathan Macías

Mixagem: Gustavo Loureiro

Supervisão de efeitos especiais: Pedro Henrique Figueira

Antonio Baines

Elenco: Diego Montez, Yohan Levy, Cristina Pereira, Analu Prestes, Ana Carbatti, Luiza Kozowski, Jimmy London e Gilda Nomacce