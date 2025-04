Filme de Sorrentino recebe 15 indicações ao ‘Oscar italiano’

ROMA, 7 ABR (ANSA) – Os filmes “Parthenope”, de Paolo Sorrentino, e “Berlinguer – A Grande Ambição”, do diretor Andrea Segre, foram confirmados como os títulos cinematográficos recordistas do “Oscar” do cinema italiano em 2025, com 15 indicações cada para o prêmio “David di Donatello”. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (7) pelos organizadores do evento nos estúdios Cinecittà. Os dois filmes lideram as indicações, seguidos de “Vermiglio”, de Maura Delpero, e “L’Arte della gioia”, de Valeria Golino, ambos com 14.

O longa de Sorrentino é um drama de fantasia que narra a história de vida de uma mulher napolitana, desde a juventude até os anos em que passa à deriva quando adulta. O longa é descrito como uma obra “focada no percepção que as pessoas têm dos lugares e de si mesmas, além da juventude perdida” do diretor.

“Parthenope” tem no elenco Celeste Dalla Porta, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Gary Oldman e Beppe Lanzetta.

Já a obra de Segre conta a história de Enrico Berlinguer (1922-1984), que liderou o Partido Comunista Italiano (PCI) entre os anos de 1972 e 1984, e é estrelado pelo ator Elio Germano.

A cerimônia de entrega das premiações da 70ª edição do “Oscar” italiano será realizada no próximo dia 7 de maio e comandada pela atriz Elena Sofia Ricci e pelo cantor Mika, que substitui Carlo Conti.

Confira todos os indicados: Melhor Filme: Berlinguer – La Grande Ambizione IL Tempo Che Ci Vuole L’Arte della gioia Partaje Vermiglio Melhor Diretor: Berlinguer – La Grande Ambizione – Andrea segre IL Tempo Che Ci Vuole – Francesca Comencini L’Arte della Gioia – Valeria Golino Partenope – Paolo Sorrentino Vermiglio – Maura Delpero Melhor Estreia na Direção: Ciao Bambino – Pistone edgardo ¡Gloria! – Margherita Vicario I Bambini di Gaza – Loris Lai Io e il secco – Gianluca Santoni Zamora – Neri marcorè Melhor Roteiro Original: Berlinguer – La Grande Ambizione – Andrea Segre, Marco Pettenello El paraíso – Enrico Maria Artale ¡Gloria! – Margherita Vicario, Anita Rivaroli IL Tempo Che Ci Vuole – Francesca Comencini Partenope – Paolo Sorrentino Vermiglio – Maura Delpero Melhor Roteiro Adaptado: Campo di Battaglia – Gianni Amelio, Alberto Taraglio Familia – Francesco Costabile, Vittorio Moroni, Adriano Chiarelli IL Ragazzo Dai Pantaloni Rosa – Roberto Proia L’Arte della Gioia – Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli, Stefano Sardo Napoli – Nueva York – Gabriele Salvatores Melhor Produtor: Berlinguer – La Grande Ambizione Ciao Bambino ¡Gloria! Vermiglio Vittoria Melhor atriz: Familia – Barbara Ronchi IL Tempo Che Ci Vuole – Romana Maggora Vegano L’Arte della Gioia – Tecla insolia Partenope – Celeste Dalla Porta Vermiglio – Martina Scrinzi Melhor ator principal: Berlinguer – La Grande Ambizione – Elio Germano Familia – Francesco Gheghi IL Tempo Che Ci Vuole – Fabrizio gifuni Partenope – Silvio Orlando Vermiglio – Tommaso Ragno Melhor atriz coadjuvante: Diamanti – Geppi cucciari Familia – Tecla insolia L’Arte della Gioia – Valeria Bruni Tedeschi L’Arte della Gioia – Jasmine trinca Partenope – Luisa Ranieri Melhor ator coadjuvante: Berlinguer – La Grande Ambizione – Roberto Citran Familia – Francesco di Leva L’Arte della Gioia – Guido Caprino Napoli – Nueva York – Pierfrancesco favino Partenope – Peppe lanzetta Elenco: Berlinguer – La Grande Ambizione – Stefania de Santis Familia – Anna Pennella ¡Gloria! – Massimo Appolloni L’Arte della Gioia – Francesco Vedovati, Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni Vermiglio – Stefania Rodà, Maurilio Mangano Melhor diretor de fotografia: Campo di Battaglia – Luan Amelio Ujkaj Dostoevskij – Matteo Cocco Hola Joe – Daniele Ciprì L’Arte della Gioia – Fabio Cianchetti Partenope – Daria d’Antonio Vermiglio – Mikhail Krichman Melhor Compositor: Berlinguer – La Grande Ambizione – Iosonouncano Confidenza – Thom Yorke ¡Gloria! – Margherita Vicario, Davide Pavanello Iddu – Colapsce Il Treno Dei Bambini – Nicola Piovani Melhor canção original: Confidenza – Borde de la cuchilla Musica, testi e interpretación di thom yorke Diamanti – Diamanti Musica di Giuliano Taviani, Carmelo Travia Testi di giorgia thrani – Interpretata da giorgia Familia – Átomos Musica e testi di valerio vigliar Interpretata da Greta Zuccoli ¡Gloria! – ¡Aria! Musica E testi di Margherita Vicario, Davide Pavanello, Edwyn Clark Roberts, Andrea Bonomo, Gianluigi Fazio Interpretata da Margherita Vicario Iddu – La malvagità Musica, testi e interpretación di colapesce Cenografia: Berlinguer – La Grande Ambizione (Alessandro Vannucci Arredamento Laura Casalini) L’Arte della gioia (Luca Merlini, Ardamento Giulietta Rimoldi) Le Déluge – Gli Ultimi Giorni di Maria Antonietta (Tonino Zera Arredamento Maria Grazia Schirripa, Carlotta Desescado) Partaje (Carmine Guarino) Vermiglio (Pirra, Vito Giuseppe Zito, Sara Pergher) Melhor figurino: ¡Gloria! Mary Montalto L’Arte della gioia María Rita Barbera Le Déluge – Gli Ultimi Giorni di Maria Antonietta Massimo Cantini Parrini Partaje Carlo Poggioli Vermiglio Andrea Cavalletto Melhor Truque: Berlinguer – La Grande Ambizione L’Arte della gioia Le Déluge – Gli Ultimi Giorni di Maria Antonietta Partaje Vermiglio Melhor montagem: Berlinguer – La Grande Ambizione Jacopo Quadri Dostoevskij Walter Fasano L’Arte della gioia Giogiò franchini Partaje Travagliolos de Cristiano Vermiglio Luca Mattei Som: Berlinguer – La Grande Ambizione Campo di Battaglia ¡Gloria! Partaje Vermiglio Efeitos visuais: Berlinguer – La Grande Ambizione L’Arte della gioia Limonov Napoli Partaje Documentário: DUSE – el mejor di sonia bergamasco IL Cassetto Segreto di costanza quatriglio L’Occhio della Gallina Di Antonietta de Lillo Lirica Ucraina Di Francesca Mannocchi Prima della Fine – Gli Ultimi Giorni Di Berlinguer Di Samuele Rossi Curta-metragem: Sero de Domenica Di Matteo Tortone La Confessione Di Nicola Sorcinelli La Ragazza di Praga Di Andree Lucini Majonezë Di Giulia Grandinetti La teoría de los huevos Di Andrea Gatopoulos Filme internacional: Anora – Sean Baker Conclave – Edward Berger Jurado Nº 2 – Clint Eastwood Zona de Interesse – Jonathan Glazer Dias Perfeitos – Wim Wenders David Giovani: Berlinguer – La Grande Ambizione Di Andrea segre Familia Di Francesco Costabile Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa DI Margherita Ferri IL Tempo Che Ci Vuole Di Francesca Comencini Napoli – Nueva York Di Gabriele Salvatores (ANSA).