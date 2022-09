Filme de Guadagnino é aplaudido por 11 minutos em Veneza

Ansa 02/09/2022 - 17:24 Compartilhe

VENEZA, 2 SET (ANSA) – O filme “Bones and All”, do cineasta italiano Luca Guadagnino, foi aplaudido por 11 minutos ao ser apresentado na 79ª edição do Festival de Cinema de Veneza, nesta sexta-feira (2).

A obra é uma das cinco italianas que estão na disputa pelo Leão de Ouro e o primeiro do país anfitrião a ser exibido oficialmente.

Na plateia, visivelmente entusiasmada, estavam alguns dos atores do elenco, como o americano Timothee Chalamet, Taylor Russell, Chloe Sevigny e Mark Rylance.

“Bones and All” narra a história de Maren (Russell) e Lee (Chalamet), dois jovens canibais apaixonados e que vivem à margem da sociedade por conta de seu distúrbio.

Além da obra de Guadagnino, foram apresentados outros concorrentes, incluindo “Athena”, de Romain Gavras, sobre uma guerra familiar que se torna um conflito social; e “Un Couple”, de Frederick Wiseman, filme de ficção que conta a relação entre Liev Tolstói e sua esposa, Sofia.

O Festival de Cinema de Veneza será realizado até o próximo dia 10 de setembro, quando será anunciado o vencedor do Leão de Ouro. (ANSA).