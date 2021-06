Filme de estreia de cineasta brasileira mostra drama de um palhaço após se aposentar

A cineasta paulistana Patrícia Lobo lança seu primeiro filme no próximo Festival de Cannes. A trama fala sobre os dramas do palhaço Cidadão, interpretado pelo ator Paulo Jordão, em seu primeiro dia como aposentado. A dificuldade em aceitar a nova situação, que envolve falta de dinheiro e perspectivas, o leva a substituir a preocupação pelo prazer. Ele cai na farra em um baile de Carnaval, enquanto enfrenta como mero e passivo espectador, situações comuns do dia a dia e suas questões políticas, comportamentais e sociais.

Confira o trailer:

Patrícia Lobo expõe temas que estão em evidência no Brasil por meio de situações divididas em núcleos: a mulher que sofre violência doméstica e é acolhida pelas amigas; os amigos em reflexão sobre o conservadorismo; e dois profissionais do mundo corporativo, que criticam a atual situação trabalhista, a nova previdência, e a especulação imobiliária que massacra a classe trabalhadora e favorece a gentrificação.

Pradinho, interpretado por André Ceccato, é o contraponto ao protagonista, incentivando-o a passar por cima do medo e da incerteza para não 'morrer' em vida. "Trata-se de filme autoral e, antes de tudo, contém em seu DNA uma forte atmosfera crítica, poética e artística. Porém, não dá margem ou oferece qualquer espaço para que seja entendido como uma obra criada para ser confortável aos olhos do espectador. Por isso, trabalhei com dois atores que carregam o teatro em suas veias para chegar à carga dramática que eu desejava para o filme", diz Patrícia. O Palhaço, Deserto tem sua primeira exibição marcada para a mostra online Marché Du Film, no Festival de Cannes, no dia 7 de julho. Na sequência, o filme terá lançamento oficial em Portugal, antes da sua estreia no Brasil, em agosto de 2021.



