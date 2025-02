Filme da ‘Tela quente’ desta segunda é protagonizado por Lilia Cabral e sua filha

‘A Lista’, filme inédito estrelado pela atriz Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, será exibido nesta segunda-feira, dia 17, na ‘Tela Quente’, na Globo. Na história, Laurita, uma professora aposentada que vive em Copacabana, precisa, inesperadamente, criar laços com sua nova vizinha, a jovem cantora lírica Amanda, interpretada por Giulia. Esse encontro gera um turbilhão de sentimentos, memórias e descobertas.

Foto: Globo/Manoella Mello

A História

O enredo do filme mostra a história de duas vizinhas moradoras de Copacabana, separadas por uma grande diferença geracional: de um lado, a professora aposentada Laurita (Lilia Cabral); do outro, a jovem cantora lírica Amanda (Giulia Bertolli), de vinte e poucos anos. As duas acabam se aproximando de forma inesperada e até um pouco forçada, passando a conviver mais do que estavam acostumadas. No entanto, esse encontro desencadeia uma série de revelações que transformam profundamente suas vidas e a relação entre elas.

O filme é uma adaptação da peça homônima, também estrelada pelas duas atrizes, que foi assistida por mais de 50 mil pessoas nos teatros desde 2022. A primeira versão da história estreou em 2020, durante a pandemia, quando Lilia e Giulia encenaram a peça em um teatro vazio, com apenas três câmeras transmitindo a apresentação online.

Na adaptação cinematográfica, novos personagens foram adicionados à história, como Antenor (Tony Ramos), colega de ensino clássico de Laurita, e Carolina (Letícia Colin), a filha da protagonista.

O elenco ainda conta com Cláudio Gabriel e Vitor Britto, além de participações dos veteranos: Zezeh Barbosa, Guida Vianna, Bia Montez, Rosamaria Murtinho, Betty Faria, Tony Tornado, Reginaldo Faria, Anselmo Vasconcellos e Eber Inácio.

Gustavo Pinheiro assina o roteiro do filme, com colaboração de Giulia Bertolli e supervisão de texto de Marcelo Saback. A direção é de José Alvarenga Jr.

A ‘Tela Quente’ desta segunda-feira, 17, começa às 23h30, logo após o ‘BBB 25’, de acordo com a programação divulgada pela Globo.

Foto: Globo/Manoella Mello

Foto: Globo/Manoella Mello

Foto: Globo/Manoella Mello