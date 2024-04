Filme com Wagner Moura lidera bilheteria nos EUA e estreia no Brasil nesta semana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/04/2024 - 11:23 Para compartilhar:

Protagonizado por Kirsten Dunst, que interpreta uma fotojornalista, o filme “Guerra Civil”, da produtora independente A24, conseguiu arrecadar US$ 10,7, cerca de R$ 54,7 milhões, em 3.838 cinemas, em sua data de estreia nos Estados Unidos.

Produção mais cara da história do estúdio americano, esse valor é uma marca importante para o longa de Alex Garland. Entre produção, custos adicionais, marketing e distribuição, o filme custou cerca de US$ 50 milhões.

Até então, as melhores bilheterias da A24 incluem o vencedor do Oscar “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” (US$ 77), “Joias Brutas” (US$ 50), “Lady Bird” (US$ 48,9) e “Fale Comigo” (US$ 48).

A produção estreia no Brasil no dia 18 deste mês.

Assista ao trailer oficial: