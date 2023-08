Filme ‘As 8 Montanhas’ terá sessões especiais em SP e RJ

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 20:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 21 AGO (ANSA) – O filme “As Oito Montanhas”, dos diretores belgas Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, será exibido em duas sessões especiais em São Paulo e no Rio de Janeiro antes de sua estreia oficial, em 31 de agosto.

Estrelado pelos atores italianos Luca Marinelli e Alessandro Borghi, o longa ganhou pré-estreias realizadas pela revista “Comunitá Italiana” na capital paulista, em 22 de agosto, e em Niterói, no dia 23.

Nas duas datas, haverá uma sessão com debate após a projeção. A iniciativa cultural conta com apoio da Câmara de Comércio e Indústria Ítalo-Brasileira de São Paulo.

Premiado no Festival de Cannes, a produção é baseada no livro homônimo de Paolo Cognetti, vencedor do prêmio Strega de literatura, e foi o grande destaque da 68ª edição do David di Donatello, considerado o “Oscar” do cinema italiano.

Além de ter faturado a principal premiação do evento, que é a categoria de melhor filme, o longa levou para casa as estatuetas de melhor fotografia, melhor roteiro e melhor som.

A obra conta a história de amizade de Bruno, vivido por Borghi, e Pietro, interpretado por Marinelli, que, ainda crianças, compartilham diversos momentos em uma aldeia dos Alpes italianos. Ao longo da vida, os amigos de infância tentam trilhar caminhos diferentes dos próprios pais, mas, com as reviravoltas da vida, sempre acabam voltando para casa. Serviço : Sessão em São Paulo: Data: 22/08 – a partir das 19h Local: Reserva Cultural São Paulo – Av. Paulista, 900 – bairro Bela Vista (SP) Sessão no Rio de Janeiro: Data: 23/08 – a partir das 19h Local: Reserva Cultura Niterói – Av. Visconde do Rio Branco, 880 – bairro São Domingos (RJ). (ANSA).

