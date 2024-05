Filme argentino ‘Simón de la montaña’ vence prêmio da Semana da Crítica em Cannes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/05/2024 - 15:09 Para compartilhar:

“Simón de la montaña”, primeiro longa-metragem do diretor argentino Federico Luis, venceu o grande prêmio da Semana da Crítica no Festival de Cannes nesta quarta-feira (22).

O filme narra a amizade que Simón (interpretado pelo ator Lorenzo “Toto” Ferro) estabelece com um grupo de pessoas com deficiência intelectual em uma localidade dos Andes, para a surpresa de seus pais.

Ao capturar as aventuras vividas, a câmera vai revelando lentamente uma realidade mais complexa do que parece, começando pelo próprio Simón, uma figura intrigante que transita perfeitamente entre dois mundos.

A Semana da Crítica é uma das seções paralelas do Festival de Cannes que desde 1962 reúne críticos franceses para premiar jovens talentos do mundo cinematográfico.

Esta conquista chega dias após o cinema argentino se manifestar em Cannes contra a política ultraliberal do presidente do país, Javier Milei.

“O governo lançou uma cruzada contra a cultura, a ciência e a educação”, criticaram em comunicado os cineastas presentes no festival.

“Dada a mínima importância dos números das finanças públicas dos cortes propostos, só podemos pensar que estas ações são um ataque ideológico”, acrescentaram.

– Poder em vez de vulnerabilidade –

Federico Luis começou a fazer sucesso no cinema argentino com “La siesta”, curta-metragem apresentado em 2019 em Cannes e que posteriormente foi premiado em Toronto e Buenos Aires.

“Simón de la montaña” foi filmado com jovens com diferentes graus de deficiência, com uma espontaneidade desarmante e apenas alguns cursos de teatro.

“Simón é um pouco esse personagem que parece um estranho em um mundo onde todos são diferentes dele”, explicou o diretor à AFP em Cannes.

“Esta diferença não os coloca em uma posição de maior vulnerabilidade, mas sim de poder”, acrescentou o cineasta de 34 anos.

O ator que interpreta o protagonista, Lorenzo Ferro, um dos atores em ascensão na Argentina, já esteve em Cannes para apresentar “O Anjo”, em 2018.

A Semana da Crítica também concedeu o prêmio da Fundação Louis Roederer ao ator Ricardo Teodoro, um dos protagonistas do filme brasileiro “Baby”.

Teodoro interpreta um homem mais maduro que se relaciona com um jovem de 21 anos, mostrando a vida da comunidade LGBTQIA+ na cidade de São Paulo.

