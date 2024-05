AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 15:08 Para compartilhar:

O filme americano “Anora”, do diretor Sean Baker, que conta com humor a relação entre uma stripper e um jovem herdeiro, recebeu neste sábado (25) a Palma de Ouro no 77º Festival de Cinema de Cannes.

“Este filme é magnífico, está cheio de humanidade […] nos dilacerou”, declarou a presidente do júri, a diretora Greta Gerwig.

