Filme americano ‘Anora’ leva a Palma de Ouro do Festival de Cannes

O filme americano “Anora”, do diretor Sean Baker, que conta com humor a relação entre uma stripper e um jovem herdeiro, recebeu, neste sábado (25), a Palma de Ouro do 77º Festival de Cinema de Cannes.

“Este filme é magnífico, está cheio de humanidade […] nos dilacerou”, declarou a presidente do júri, a diretora Greta Gerwig.

Baker, nome de destaque do cinema independente, que saltou para a fala com “Projeto Flórida”, dedicou o prêmio “a todas as trabalhadoras do sexo”.

O filme conta a história de uma stripper, interpretada por Mikey Madison, que acaba se casando com o jovem herdeiro de um oligarca russo (Mark Eydelshteyn) em Las Vegas.

Apesar da temática sexual, o filme tem tom de comédia e chega a ser afetuoso.

“Todos estamos fascinados com o mundo do trabalho sexual”, disse recentemente Baker, que abordou este tema em vários filmes anteriores.

Mas o comércio sexual divide opiniões. Muitos o veem como explorador, enquanto outros acreditam que pode ser libertador, afirmou Baker.

“Pode ser explorado infinitamente”, disse o diretor, que se impôs a missão de mostrar personagens que lidam com os mesmos problemas mundanos dos demais.

Outro premiado na cerimônia de encerramento da mostra, neste sábado, o diretor americano George Lucas, criador da saga “Guerra nas Estrelas”, recebeu a Palma de Ouro honorária das mãos do amigo, o também cineasta Francis Ford Coppola.

Esta lenda viva de Hollywood, de 80 anos, “engrandeceu os ‘blockbuster’ e deu aos espectadores de todo o mundo um prazer sem igual”, segundo a direção do festival.

“Fui apenas um menino que cresceu nos campos da Califórnia e queria fazer filmes”, declarou Lucas.

O festival o comparou a J.R.R. Tolkien, escritor e criador de “O Senhor dos Anéis” por imaginar “um universo com sua geografia, suas populações, seus idiomas, seus valores morais e, inclusive, seus veículos”.

Através dos “nove episódios da saga ‘Guerra nas Estrelas’, inclusive quatro dirigidos por ele mesmo, George Lucas constrói um império de Hollywood”, destacou a mostra.

— Ganhadores da 77ª edição do Festival de cinema de Cannes:

– Palma de Ouro: “Anora”, de Sean Baker

– Grande Prêmio: “All We Imagine as Light”, de Payal Kapadia

– Prêmio Especial: Mohammad Rasoulof, de “The Seed of the Sacred Fig”

– Prêmio do Júri: “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard

– Melhor direção: Miguel Gomes, de “Grand Tour”

– Melhor Roteiro: “The Substance”, Coralie Fargeat

– Melhor Atriz: as quatro intérpretes de “Emilia Pérez” – Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez e Adriana Paz

– Melhor Ator: Jesse Plemons, de “Tipos de Gentileza”

– Câmera de Ouro (melhor primeiro filme): “Armand”, de Halfdan Ullmann Tondel

Menção especial: “Mongrel”, de Wei Liang Chiang Chiang e You Qiao Yin

– Palma de Ouro de curta-metragem: “The man who could not remain silent”, de Nebojsa Slijepcevic

Menção especial a curta-metragem: “Bad for a moment”, de Daniel Soares

– Palmas de Ouro honorárias: Meryl Streep e George Lucas

