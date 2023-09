Filme alagoano ‘Sem Coração’ estreia com sala lotada em Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2023 - 14:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 6 SET (ANSA) – A equipe do longa-metragem brasileiro “Sem Coração” comemorou a estreia mundial que ocorreu nesta quinta-feira (5), na 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde concorre na Horizontes, principal mostra paralela.

Nara Normande e Tião, os diretores; e Eduarda Samara e Maya de Vicq, as protagonistas, acompanharam pessoalmente a primeira projeção mundial, na histórica Sala Darsena, no Palácio do Cinema, na ilha do Lido, com lotação esgotada.

“Foi muito emocionante ver a sala cheia e a reação das pessoas, que foi muito positiva. A projeção, o áudio e a imagem estavam impecáveis. O filme nasceu, é muito alívio e muita emoção”, disse Nara Normande.

“Foi uma sessão muito bonita, o filme recebeu longos aplausos no final. É um momento muito especial porque chegam de repente as emoções de todo o trabalho que foi até chegar a esse momento.

Ver os olhos das nossas jovens atrizes brilhando foi inesquecível”, disse Emilie Lesclaux, que assina a produção pela Cinemascópio Filmes, com Kleber Mendonça Filho.

Realizado em co-produção com França e Itália, “Sem Coração” é o único representante brasileiro nesta edição do Festival de Veneza.

A França ficou com a fotografia e finalização, e o design de som foi feito na Itália. A obra também recebeu financiamento do Centro Nacional da Cinematografia francês e do Ministério da Cultura italiano.

A estreia brasileira também irá ocorrer no Festival do Rio, entre os dias 5 e 15 de outubro.

O nome “Sem Coração” faz referência ao apelido da personagem principal do filme, por causa de uma cicatriz no peito, e retrata o crescimento do interesse entre as duas personagens.

(ANSA).

