Filipinho vai à semifinal e Italo cai nas quartas de final em El Salvador

O Brasil terá apenas um representante na semifinal da etapa de El Salvador do Circuito Mundial de surfe. Filipe Toledo superou a fase de quartas de final neste domingo, enquanto Italo Ferreira foi eliminado, assim como já havia acontecido com João Chianca, o Chumbinho, e Gabriel Medina.

Filipinho avançou à semifinal ao superar o japonês Kanoa Igarashi por 15,34 a 14,27. Na briga pela vaga na final, o brasileiro terá como seu próximo adversário o havaiano Ian Gentil, justamente o algoz de Italo numa disputa apertada: 13,44 a 13,33.

A outra semifinal terá o americano Griffin Colapinto e o australiano Larry O’Brien. O surfista dos Estados Unidos é o atual líder da temporada. Nas quartas, despachou outro australiano, Connor O’Leary, por 15,67 a 14,26. Já O’Brien superou o havaiano Barron Mamiya por 12,04 a 11,84.

Festa para uns, lamentação para outros. João Chianca, o Chumbinho, e Gabriel Medina foram eliminados mais cedo, nas oitavas de final. Chumbinho acabou derrotado pelo próprio Ian Gentil. O equilíbrio marcou o início da disputa com os dois concorrentes atingindo 7,17. Já na parte final, Gentil obteve um 7,50 e fechou a bateria com 14,67. Na soma de suas notas, o surfista brasileiro chegou a 11,17.

Gabriel Medina entrou no mar com o favoritismo a seu lado e manteve a liderança na pontuação até a parte final do confronto. Nos minutos finais, porém, Barron Mamiya conseguiu virar o jogo e definiu a classificação com uma votação apertada: 11,00 contra 10,66 do tricampeão mundial, que se despediu da etapa de El Salvador. Completando a lista de brasileiros na etapa, Caio Ibelli perdeu o enfrentamento com O’Leary e também acabou eliminado.

