Filipinas fecha acordo com Brasil para exportação de carnes bovina, suína e aves

São Paulo, 12 – O Ministério da Agricultura informou que autoridades das Filipinas reconheceram a equivalência de sistemas de inspeção sanitária do Brasil para exportações de carnes bovina, suína e aves. “Na prática, em resposta ao pedido brasileiro feito em 2023, o Departamento de Agricultura e Inspeção da Filipinas outorga ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) autorização para certificar e habilitar estabelecimentos auditados pela missão de inspeção do país asiático. Além disso, o acordo inclui a possibilidade de habilitar outras unidades produtivas que atendam aos requisitos estabelecidos”, disse a pasta em nota.

O acordo para reconhecimento “system accreditation” é válido por três anos, a partir de 28 de fevereiro deste ano.

Conforme o ministério, em 2023 o Brasil exportou aproximadamente US$ 700 milhões em carnes para as Filipinas, o equivalente a 394 mil toneladas.

Já as importações globais das Filipinas dos produtos do agronegócio brasileiro totalizaram US$ 907,9 milhões, o equivalente a 836 mil toneladas de alimentos.

