Filipinas convocam embaixador chinês por colisões de barcos em mar em disputa

As Filipinas convocaram nesta segunda-feira (23, noite de domingo no Brasil) o embaixador chinês em Manila após duas colisões entre embarcações dos dois países nas disputadas águas do Mar da China Meridional, indicou uma porta-voz diplomática do arquipélago do sudeste asiático.

“Estamos fazendo pleno uso dos processos diplomáticos (…) disponíveis para nós. Isso inclui a convocação do embaixador chinês, o que fizemos esta manhã”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Teresita Daza.

