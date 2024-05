Filipinas convoca enviado chinês após ataqe com canhão de água contra seus navios

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/05/2024 - 6:04 Para compartilhar:

O Ministério das Relações Exteriores das Filipinas anunciou nesta quinta-feira (2) a convocação do número dois da embaixada da China em Manila pelo “assédio” contra seus navios no Mar do Sul da China.

“O governo das Filipinas protestou contra o assédio, os avanços, a perseguição, o rastreamento e o bloqueio, as manobras perigosas, o uso de canhões de água e outras ações agressivas dos navios da Guarda Costeira chinesa e da milícia marítima chinesa contra navios do governo das Filipinas”, afirmou o ministério em um comunicado.

O ministério convocou Zhou Zhiyong, o número dois da embaixada da China em Manila, para abordar o incidente de 30 de abril que provocou danos em duas embarcações do governo filipino perto do atol de Scarborough, controlado pela China.

Manila afirma que navios chineses dispararam com um canhão de água contra suas embarcações, que estavam em uma operação de patrulha perto do alto.

Um porta-voz diplomático chinês declarou na terça-feira que os navios da Guarda Costeira tomaram as “medidas necessárias” contra navios filipinos que violaram sua soberania territorial.

Pequim reivindica quase todo o Mar do Sul da China, em uma disputa com vários países do sudeste asiático, apesar de uma decisão internacional que rejeitou as pretensões chinesas.

Nos últimos meses, a disputa provocou vários incidentes entre navios da China e das Filipinas, um aliado crucial dos Estados Unidos na região.

