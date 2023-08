Filipinas convoca embaixador da China após incidente marítimo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/08/2023 - 6:09 Compartilhe

O embaixador chinês nas Filipinas foi convocado para apresentar explicações sobre o incidente marítimo ocorrido no fim de semana no disputado Mar de China, anunciou o presidente filipino Ferdinand Marcos.

“Nosso ministro das Relações Exteriores convocou o embaixador Huang hoy e entregou uma nota verbal com fotos e vídeos do que aconteceu e aguardamos sua resposta”, disse o presidente à imprensa.

O governo filipino acusou no domingo a Guarda Costeira chinesa de utilizar canhões de água contra seus navios no Mar da China Meridional.

O incidente aconteceu no sábado quando a Guarda Costeira filipina escoltava embarcações com suprimentos para os militares do país que estão mobilizados no banco de areia Ayungin, nas ilhas Spratly, no Mar da China Meridional.

“Foi uma ação ilegal e perigosa”, afirmou a Guarda Costeira das Filipinas em um comunicado.

A China afirmou que adotou as “medidas necessárias” contra barcos filipinos que entraram “ilegalmente” em suas águas territoriais.

A China reivindica grande parte deste mar, pelo qual transitam trilhões de dólares em mercadorias por ano, em meio a reclamações de Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã.

Pequim ignorou uma decisão de 2016 da Corte Permanente de Arbitragem, com sede em Haia, que considerou sem fundamento a reivindicação histórica do país sobre a maior parte deste mar.

