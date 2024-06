Filipinas abre mercado para peixes ornamentais do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2024 - 8:43 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – As Filipinas abriram seu mercado para peixes ornamentais do Brasil, informaram, em nota conjunta, os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores. A aprovação sanitária foi recebida pelo governo brasileiro nesta quinta-feira (20).

Essa é a terceira abertura de mercado no país asiático nos últimos seis meses, informam as pastas. Em janeiro, o Brasil recebeu autorização para a exportação de alevinos de tilápia e de produtos de reciclagem animal.

Com a nova oportunidade de venda externa, o agronegócio brasileiro totalizou 147 aberturas em 51 países desde o início de 2023.

No ano passado, as Filipinas importaram mais de US$ 907 milhões em produtos do agronegócio brasileiro, com destaque para carnes bovina, de frango e suína, que corresponderam a 66% do total. De janeiro a maio de 2024, foram exportados mais de US$ 594 milhões.