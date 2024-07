Filipe Toledo vence repescagem e todos os 6 brasileiros vão às oitavas do surfe nos Jogos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 0:31 Para compartilhar:

Os três brasileiros que haviam caído para a repescagem do surfe dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 venceram seus duelos neste domingo (28) em Teahupoo, na Polinésia Francesa, e se classificaram para as oitavas de final, se juntando assim aos outros três que já haviam avançado para essa fase.

Filipe Toledo fechou o dia com um triunfo na última bateria do round 2 depois das vitórias de Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel garantindo a campanha 100% do Brasil até o momento na modalidade.

Após uma longa espera por ondas maiores, o paulista de 29 anos, bicampeão mundial, obteve uma pontuação total de 17.00 e superou o neozelandês Billy Stairmand que ficou com 14.00.

“Foi incrível, aquele resto no final da bateria. Coração de gelo para segurar a onda. A onda veio, eu estava na prioridade e consegui ir buscar aquele 9. Na segunda eu estava preparado. É o Brasil com 100% de aproveitamento!”, comemorou ‘Filipinho’ em entrevista à TV Globo.

Mais cedo, a bateria disputada contra a nicaraguense Candelaria Resano, Tati obteve nota 9.50, superando a adversária, que ficou com 3.30.

Depois, em uma bateria mais acirrada, a catarinense Tainá Hinckel alcançou a nota 7.10 e venceu a canadense Sanoa Dempfle-Olin (6.30).

Com esses resultados o Brasil garantiu todos os seus seis surfistas nas oitavas de final em Teahupoo: no feminino além de Tatiana e Tainá, Luana Silva já estava classificada.

E no masculino, Filipinho se juntou a Gabriel Medina e João Chianca que já haviam se classificado no sábado.

