Filipe Ret anuncia gravação de 1º DVD em outubro

A estreia da próxima turnê de Filipe Ret, que inicia na Jeunesse Arena, uma das principais casas de show do Rio de Janeiro, tem uma nova data: 21 de outubro.

Para garantir a grandiosidade da produção, o artista acaba de anunciar o adiamento da apresentação, marcada anteriormente para 12 de agosto, e a gravação do seu primeiro DVD para celebrar os 15 anos de carreira.

Ret vai abrir a turnê em sua cidade natal, com um show preparado para ter cerca de duas horas de duração e um repertório que abrange todas suas fases e seus discos, incluindo os principais hits e os lançamentos mais recentes do rapper, como Deus Perdoa, uma das músicas mais executadas nas rádios do Rio.

“Esse vai ser um show especial e para entregar tudo que eu quero nessa noite, a gente vai ter que adiar a data. É a gravação do meu primeiro DVD. Quero comemorar meus 15 anos de carreira com os meus fãs, de forma grandiosa, trazendo pro palco só as minhas clássicas e as brabas lá do comecinho até esse momento abençoado que estamos vivendo”, conta.

“Por isso vai ser uma parada diferente de tudo que eu já fiz e, modéstia à parte, diferente de tudo o que já viram rolar ao vivo no rap nacional”, completa Filipe Ret.

Serviços

Data: 21 de outubro

Local: Jeunesse Arena. – Rio de Janeiro

Hora: Abertura: 19:00 – Início do show: 23:00

Ingressos: Link

