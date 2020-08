Filipe Luís mostra confiança no técnico do Fla e avisa: ‘Não é momento de pânico’

Experiente, o lateral Filipe Luís pediu calma aos torcedores e mostrou confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido por Domenec Torrent, após a surpreendente derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Atlético-GO, nesta quarta-feira. O jogador disse que não há motivo para entrar em pânico.

“Foi uma derrota contundente. Cometemos muitos erros. A grande beleza do futebol é isso, o time que é campeão, vários meses sem perder, e aí voltou a perder. É o momento de ter calma, tranquilidade. Não tem motivo para pânico. Precisamos ter calma e tranquilidade Confiamos no treinador e nos companheiros. Uma equipe campeã começa por uma boa defesa. Precisamos ser sólidos atrás e com a força do nosso ataque, vamos voltar a vencer. Nosso time é vencedor”, garantiu o lateral.

O Flamengo mostrou um esquema tático diferente daquele que vinha sido a marca de Jorge Jesus. “Temos um grande elenco, um grande treinador, a gente acredita nele, confia nele. Com calma, sem desespero a gente vai voltar a vencer. Nosso time mudava o tempo inteiro no ano passado (de forma de jogar). Não é desculpa. São inúmeras questões. Estamos comentando erros pontuais, erros táticos”, concluiu o lateral.

O Flamengo, que não perdia os dois primeiros jogos do Brasileirão desde 1997, poderá buscar a reabilitação no sábado, às 19h30, diante do Coritiba, no Couto Pereira.

