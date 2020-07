Filipe Luís interessa ao Fenerbahçe para a próxima temporada, diz imprensa turca Veículos turcos indicam que o clube turco está ativo nos bastidores para reforçar o seu plantel para 2020/21



Contratado pelo Flamengo após o título da Copa América de 2019, Filipe Luís não tardou para trazer à tona o seu alto nível técnico dentro das quatro linhas. Agora, após novas conquistas na volta ao futebol brasileiro e titularidade absoluta na equipe de Jorge Jesus, o Fenerbahçe monitora a situação do lateral-esquerdo visando a próxima temporada.

A informação inicial é do jornalista Ekrem Konur, do site turco “Ajansspor”, que externa ainda que conversas por parte dos dirigentes do Fenerbahçe já atravessaram o oceano e foram iniciadas. Já o site “Sporundibi” realça que os Canários Amarelos estão ativos nos bastidores, e que não o clube não medirá esforços para cumprir as eventuais exigências que Filipe Luís pode vir a fazer.

Internamente, o Flamengo se mostra seguro e não crê em uma saída do lateral na próxima janela. E, segundo o LANCE! apurou com um membro do estafe de Filipe, o defensor ainda não está ciente do interesse do Fenerbahçe.

Filipe Luís, de 34 anos, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. Ele desembarcou no Brasil após 15 temporadas no futebol europeu, sendo oito com a camisa do Atlético de Madrid, onde conquistou a Liga Europa por duas vezes, além de um título da liga espanhola.

Pelo Flamengo, Filipe Luís já levantou as seguintes taças: a do Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Ao todo, soma 34 partidas com a equipe rubro-negra – e um gol marcado.

E MAIS:

Veja também