Filipe Luís explica escolha pelo Flamengo: ‘Nenhum clube oferece isso’

Rio – Antes de acertar com o Flamengo, Filipe Luís estudava propostas de grandes times da Europa, como Borussia Dortmund, da Alemanha e Monaco, da França, como o mesmo revelou ao programa “Bem, Amigos!” do “SporTV”, na última segunda-feira. O lateral esquerdo, que vive grande momento no clube carioca, explicou o motivo de optar em voltar ao Brasil.

“O Flamengo hoje me oferece algo que nenhum outro clube ofereceu. Que é fazer história, ser campeão no clube. Você coloca na balança: ‘Vou ser mais um na história do Mônaco? Ser quinto, sexto, no máximo segundo (colocado nas competições)?’. Ou você vir para o Flamengo com talvez o melhor time dos últimos anos, querendo crescer, com essa ambição, com a torcida enchendo o Maracanã, que faz a diferença.”

“Ser campeão com o Flamengo, o time do meu coração, com a promessa que fiz desde pequeno (de jogar no clube. Então aquela ideia foi trabalhando e no final eu decidi com o coração preparado mesmo”, completou o campeão da Copa América deste ano.

Filipe disse estar preparado para possíveis cobranças e mostrou estar ciente de como o futebol brasileiro é difícil.”Sei que aqui perde três jogos, dois ou um só é difícil. Mas eu estou preparado para esse tipo de cobrança e desafio”, finalizou.