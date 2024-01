Filipe Luís é anunciado como técnico do sub-17 do Flamengo após recusar cargo na seleção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 10:03 Para compartilhar:

Filipe Luís foi anunciado como o novo técnico do time sub-17 do Flamengo. O ex-lateral-esquerdo de 38 anos, que pendurou as chuteiras ao fim da última temporada, tinha o desejo de seguir a carreira de treinador e recentemente negou uma oferta de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para ser o novo coordenador técnico da seleção brasileira.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o ex-atleta Filipe Luís é o novo técnico do sub-17 rubro-negro. O profissional inicia os trabalhos na próxima segunda-feira (22)”, escreveu o clube, em nota oficial publicada na rede social X (antigo Twitter).

No ano passado, Filipe Luís concluiu a Licença B da CBF Academy, tornando-se apto a treinar equipes de categorias de base. Atualmente, ele vem realizando todos os cursos para tirar as licenças necessárias para comandar equipes profissionais.

Natural de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Filipe Luís começou a carreira no Figueirense e se transferiu para o Ajax, da Holanda, após seu primeiro ano de profissional no Brasil. Na Europa, acumulou passagens também pelo Real Madrid B, Deportivo La Coruña, Chelsea e Atlético de Madrid, time do qual é ídolo e conquistou títulos importantes, como o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Europa (2) e a Liga Europa (2).

As boas atuações pelo Atlético levaram Filipe Luís à seleção brasileira. Ele foi chamado pela primeira vez pelo técnico Dunga, em 2009, e fez partes dos elencos que conquistaram a Copa das Confederações (2013) e a Copa América (2019). Ele também esteve presente na Copa América Centenário (2016) e na Copa do Mundo da Rússia (2018).

Em 2019, Filipe Luís retornou ao Brasil para encerrar a carreira no Flamengo, seu time do coração. Ao todo, foram 11 títulos conquistados ao longo de 176 partidas e quatro gols marcados. Ele ajudou o clube carioca a conquistar dois troféus da Copa Libertadores, dois do Campeonato Brasileiro, um da Copa do Brasil, um da Recopa Sul-Americana, dois da Supercopa do Brasil e três Estaduais.

