Filipe Luís dedica título aos ‘Garotos do Ninho’ e reforça a sua ambição no Flamengo

O técnico Filipe Luís conquistou o seu terceiro título em pouco mais de quatro meses no comando do Flamengo. O time da Gávea levantou seu 39º Campeonato Carioca, ao defender a vantagem de 2 a 1 na ida e ficar no empate sem gols diante do Fluminense, neste domingo, no Maracanã. Como de costume do treinador, ele fez questão de homenagear os 10 garotos que faleceram na tragédia de 2019.

“Como sempre, eu vou começar falando sobre os meninos do Ninho. Arthur, Athila, Bernardo, Christian, Gedson, Jorge, Pablo, Rykelmo, Samuel e Vitor. Enquanto eu estiver aqui, nunca serão esquecidos. Eu sinto essa energia”, iniciou o treinador.

Depois da homenagem, Filipe Luís falou sobre suas conquistas e enfatizou a sua ambição de conquistar mais títulos com o Flamengo. “Estou muito feliz, muito feliz, extremamente feliz. Não é fácil conquistar títulos, não é fácil, é muito trabalho. O Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar títulos. Não te garante ganhar, mas te proporciona a possibilidade de ter um elenco tão qualificado como para disputar títulos”, disse. “Eu estou muito orgulhoso do nosso trabalho, dos meus jogadores, dos esforços que eles fizeram em toda a pré temporada, em toda essa trajetória para conquistar. E eu sou um cara muito ambicioso, muito ambicioso, eu quero mais”, declarou o treinador, que logo depois, foi interrompido pelos jogadores, que realizaram o tradicional trote com um banho de gelo.

Retomando a coletiva, Filipe Luís disse estar honrado em ganhar o estadual e ainda mais com Zico entregando o troféu. O treinador ainda elogiou o time do Fluminense, que, segundo ele, é um dos elencos mais qualificados do Brasil.

“Para mim, poder conquistar o Carioca com a camisa do Flamengo… Eu vi o tri do Pet, estava na sala. Damos muito valor, a gente não escolhe adversário. É um dos elencos mais qualificados do Brasil. Não tiveram o Ganso, por exemplo. Eles conquistaram títulos recentemente e sempre estão em disputa. Estar na final é mérito. Foi muito mais especial por ter feito a homenagem ao Zico e ele entregar o troféu”, analisou.

Agora o Flamengo foca na sua estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Internacional, no sábado (29), no Maracanã. O Flamengo ainda terá na temporada as disputas da Copa do Brasil, Libertadores e do Super Mundial.