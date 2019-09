Filipe Luís concorda com Jorge Jesus: ‘Não temos motivo para poupar jogadores’

O lateral-esquerdo Filipe Luís concorda com o técnico Jorge Jesus e defende a tese de que o Flamengo deve atuar com o seu time titular em todas as partidas, inclusive diante do São Paulo, neste sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, independentemente do fato de o primeiro duelo pela semifinal da Copa Libertadores contra o Grêmio ocorrer já na próxima quarta-feira, em Porto Alegre.

“Não temos motivo para poupar. Estamos lutando por duas competições. Momento difícil das duas competições. Quem estiver melhor vai jogar. Depois pensamos no Grêmio. Agora, o foco é o São Paulo”, disse o defensor, de 34 anos, que passou 15 anos da carreira na Europa, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Para aumentar o ânimo do grupo, segundo Filipe Luís, nada melhor do que o Maracanã lotado. Segundo a diretoria do clube carioca, mais de 60 mil ingressos foram vendidos para este sábado. “Importantíssimo que a torcida esteja junto com nós nos jogos, sinta que o time está dando o máximo. Cada vez está melhor, sentimos o que a torcida está transmitindo. O Flamengo está conseguindo encher o Maracanã, um estádio muito grande.”

Filipe Luís também falou da oportunidade de jogar contra Juanfran, ex-companheiro de Atlético de Madrid, e Daniel Alves, que foi muitas vezes seu adversário enquanto defendeu o Barcelona no futebol espanhol.

“Será espetacular rever meu companheiro de oito anos no Atlético de Madrid. Jogar contra o Daniel Alves também. É importante que os jogadores estejam voltando para o Brasil e disputando esse campeonato tão equilibrado. Nunca imaginaria esse duelo no futebol brasileiro”, admitiu o jogador.

Outro que vai viver um momento especial será o zagueiro Rodrigo Caio, que enfrentará seu ex-time pela primeira vez. No jogo do primeiro turno, no Morumbi, o defensor não atuou por ter sido poupado pelo então técnico rubro-negro Abel Braga para o jogo contra o Peñarol, do Uruguai, pela Libertadores.