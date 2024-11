Filipe Luís cita trabalho de Tite, comenta sobre ‘lenda’ Gabigol e elogia o Fla: ‘Uma máquina’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2024 - 20:53 Para compartilhar:

Sensato e muito claro nas palavras, Filipe Luís deixou a emoção de lado e se manteve calmo durante toda a coletiva de imprensa após ter conquistado o seu primeiro título como treinador. Neste domingo, o Flamengo se tornou pentacampeão da Copa do Brasil ao bater o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV. Ele destacou o trabalho de seu antecessor, Tite, por ter entregado a equipe na semifinal da competição nacional.

“Estou muito feliz. Primeiro tenho que mencionar o Tite que me deixou na semifinal na Copa do Brasil e fez um trabalho excelente. Quero fazer uma menção especial aos meninos do Ninho. Eu não estava aqui, mas eu tenho uma conexão muito forte com eles. Existe um memorial lá no Ninho. Não foi por acaso. Eu passei pelo Sub-17, pelo Sub-20 e queria deixar isso registrado e sinto que eles são parte de mim. Agradeço à diretoria porque me deram uma máquina. O time é uma máquina e pode bater de frente com times da Europa”, disse.

Como o próprio treinador afirmou, Filipe Luis se recusou a ser auxiliar da seleção brasileira para iniciar a sua carreira de treinador nas categorias de base do Flamengo, onde detém a confiança de muitos dos dirigentes. Ele assumiu a equipe profissional até de forma surpreendente, mas vem dando conta do recado. O primeiro título coroa um trabalho no qual vem tendo um começo impressionante.

“A sensação é maravilhosa. Até agradeço ao Braz, porque, como eu falei, ao presidente, porque me deram uma máquina na minha mão. Um time que é uma máquina. Melhor elenco da América do Sul. Um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa. E eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos”, completou.

Filipe Luis falou também sobre a saída de Gabigol, seu ex-companheiro de equipe e amigo. O atacante voltou ao time titular justamente com o ex-lateral como treinador e foi decisivo na conquista rubro-negra.

“Sinceramente não sei se Gabigol vai sair, como ele afirmou. Ele merece sair por cima. Ele fez dois gols e participou de um e nos deu a vantagem de chegar aqui e com resultado confortável nas mãos. É um jogador grande, história, uma lenda do Flamengo. É um cara decisivo. Espero que saia por cima e com uma despedida fabulosa. Ele sai daqui um homem e um ídolo eternizado no museu do Flamengo”, disse.

O treinador falou um pouco também dos próximos objetivos. “Eu tenho um objetivo claro na minha vida, na minha carreira, eu sei onde eu quero chegar e sei o processo que eu tenho que fazer para chegar até lá. E aí é muito trabalho. Hoje vocês falam de Filipe campeão, mas na verdade eu vou crescer e vou evoluir muito ainda porque eu tenho muito aprendizado. E essa semana de preparação com esse jogo tão complexo me fez evoluir e crescer.”

Por fim, elogiou o grupo multicampeão do Flamengo. “Um grupo que não tem vaidade, um grupo que não tem ego. O pessoal que saiu do banco foi o que melhorou o time, o que resolveu. E só se faz um time campeão com um elenco altamente qualificado. E isso falando de todos os desfalques também que temos. Mas como o grupo e as contratações foram tão boas, e a janela de contratação foi tão excelente, o grupo não perdeu o nível. Então eu fiquei muito feliz por toda essa trajetória. E feliz de ser campeão do lado dos jogadores que foram meus companheiros”, finalizou.

A festa do título não deve durar muito tempo. O Flamengo volta a campo já na quarta-feira, às 20h, para enfrentar o mesmo Atlético-MG, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão.