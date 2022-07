Filipe Almeida elogia Yuri Alberto e ‘espírito de crença’ do Corinthians em vitória sobre o Coritiba Auxiliar de Vítor Pereira também falou sobre mobilidade do ataque corintiano com a chegada do novo centroavante







O desempenho do Corinthians na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, agradou o auxiliar técnico corintiano Filipe Almeida.

Comandante do Timão, por conta da suspensão do técnico Vítor Pereira, Almeida valorizou o que definiu como ‘espírito de crença’ da equipe alvinegra.

Em especial, o atacante Yuri Alberto, que estreou contra o Coxa, foi elogiado pelo auxiliar. Filipe ficou impressionado com a capacidade física do centroavante, que atuou 90 minutos, mais do que era previsto pela comissão técnica.

– Ele (Yuri) é aquilo que você viram. Nossa intenção não era que ele fizesse o 90 minutos, porque está a chegar, mas desenvolvimento do jogo não nos permitiu geri-lo. Ele mostrou excelente capacidade física e, mesmo com pouco tempo com a equipem, mostrou bons relacionamentos com os extremos, Willian, e nossos meias. Fez boa estreia, mas não queria individualizar muito. Essa equipe mostrou tentou e demonstrou um espírito de crença enorme e é isso que valorizamos – destacou Filipe Almeida durante entrevista coletiva.

A parte ofensiva corintiana teve no seu início de jogo com três atletas velozes e de boa mobilidade: Willian, Yuri Alberto e Róger Guedes. Ainda assim, Almeida não viu muita diferente na forma de jogo que o Corinthians vinha exercendo nos últimos jogos.

Ainda assim, o integrante do corpo técnico de Vítor Pereira disse que o departamento definirá o estilo de jogo e as peças à serem utilizadas considerando as características dos atletas e o time adversário.

– Não mudou muito. Olhando as características deles, temos que aproveitá-los. Todos eles (atacantes) são móveis, até os que entraram, Gustavo (Mosquito), Adson, são jogadores móveis. Caminho é por aí, mas será jogo a jogo. Cada jogo vamos adotar a melhor estratégia, mas sempre indo ao encontro das características dele, isso é inquestionável – disse o auxiliar técnico.

Quem mudou de posição com a chegada de Yuri Alberto e o ‘novo ataque coritniano’ foi Róger Guedes, que marcou o primeiro dos três gols do Timão sobre o Coxa.

– O Róger é um atacante bastante móvel, e nós não podemos prender ele. E ele apareceu na esquerda, no meio, na direita. E isto é um bocadinho que o Vítor (Pereira) explicou que pretendemos, embora agora termos o Yuri, que é um elemento mais fixo, ainda que seja um elemento de apoio, que procura a profundidade, forte nos duelos, excelente qualidade que nos trouxe – destacou Filipe.

– O Róger fez um excelente jogo, se sacrificou pela equipe, pois jogar no meio tem determinadas funções e nos corredores têm outras, e foi necessário que ele defendesse no corredor, quando foi preciso. E tentou, e fez o gol. O caminho é esse: ir ao encontro das qualidades de ele e, com o tempo, o entrosamento entre eles vai ser melhor – acrescentou.

Mas nem tudo são flores, pois, além de elogiar o desempenho corintiano contra o Coritiba, Almeida também viu aspectos a melhor, principalmente na parte defensiva, que viu o adversário chegar oito vezes ao seu gol.

– De fato, acho que foi um bom jogo. Para a nossa torcida, foi um bom jogo de se ver. Depois de uma derrota é importante dar uma imagem de força, de querer, e a equipe fez isso. De fato, conseguimos marcar três gols, tivemos a oportunidades de fazer mais um ou outro. No primeiro tempo tivemos alguns problemas de transição defensiva a partir da bola parda a favor, sabíamos disso e infelizmente não conseguimos contrariar e são questões a corrigir – deixou claro Filipe Almeida.

Após cumprir dois jogos de suspensão, Vítor Pereira volta a comandar o Corinthians na beira do campo neste domingo (24), quando o Timão encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no fechamento do primeiro turno do Brasileirão.

