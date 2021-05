Filhote de onça-pintada nasce com pelagem preta em santuário na Inglaterra

Um filhote de onça-pintada nasceu com a pelagem totalmente preta no Big Cat Sanctuary, localizado em Kent, na Inglaterra. Essa característica é considera como muito rara entre os animais da espécie. As informações são do UOL.

Com nome provisório de “baby”, o filhote de coloração escura permanece na presença dos pais, Keira e Neron. O pai de Baby é uma onça-preta (Panthera onca) e é possível que o filhote tenha puxado o pai.

Apenas 10% das onças-pintadas possuem a mudança de coloração e apresentam os pelos escuros, enquanto 90% contêm as manchas distintas, características da espécie.

