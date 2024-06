Filhote de cachorro paralisado consegue andar novamente graças à coluna impressa em 3D

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2024 - 0:28 Para compartilhar:

Um cachorrinho paralisado recebeu uma “segunda chance na vida” e é capaz de andar novamente depois que sua coluna foi fixada com parafusos impressos em 3D.

Arthur, um Cockapoo de seis meses, não conseguiu se mover depois que seus membros enfraqueceram repentinamente e ele desmaiou.

Sua dona, Natalie Jones, levou-o às pressas para o Hospital Veterinário Chestergates, em Chester, na Inglaterra, onde os veterinários realizaram exames de ressonância magnética e raios-X de sua coluna.

Eles descobriram que uma seção da coluna de Arthur não estava conectada corretamente, o que comprimia sua medula espinhal e causava perda de função em seus membros.

O cão então passou por uma cirurgia de quatro horas, onde os cirurgiões colocaram parafusos espinhais impressos em 3D e cimento cirúrgico em sua coluna.

Agora, três meses após a cirurgia, Arthur está andando lentamente e é capaz de ‘voltar a ser um cachorrinho’.

Natalie disse: “Foi um longo caminho, mas na última semana ele começou a jogar e a se tornar ele mesmo”.

“É a melhor sensação vê-lo sendo um cachorrinho novamente.”

“Queremos agradecer à Chestergates – e à Fusion Implants – por tudo o que fizeram.”

“Eles deram ao nosso lindo menino uma segunda chance e isso significa tudo.”

Natalie diz que percebeu pela primeira vez que algo estava errado com Arthur, quando ele deu um grito repentino e ficou deitado no chão, encostado no sofá, ofegante.

Ela se despediu de Arthur sem saber se ele se recuperaria da cirurgia e recebeu alta três dias depois, abanando o rabo.

O importante cirurgião veterinário Rocio Orlandi, que liderou a equipe, diz que antes da cirurgia o estado de Arthur “era muito grave”.

Ele disse: “A condição de Arthur era muito grave, pois essas anormalidades ósseas poderiam ser potencialmente fatais, devido à proximidade do tronco cerebral.

“O uso da tecnologia impressa em 3D aumenta a precisão desta cirurgia complicada, que foi bem-sucedida, melhorando significativamente o prognóstico de Arthur.”